Швейцария арестовала более 113 млн долларов подсанкционного бизнесмена Жеваго: ДБР работает над их возвратом

ДБР совместно с АРМА работают над возвращением из Швейцарской Конфедерации арестованных более 113 млн долларов Константина Жеваго

Государственное бюро расследований (ГБР) вместе с Агентством по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА) занимаются вопросом возврата арестованных средств на счетах компаний, контрольным пакетом которых владеет Константин Жеваго – экснардеп и акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит".

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Арест средств был произведен по решению следственного судьи Печерского районного суда города Киева 26 октября 2022 согласно запросу ДБР. Швейцарские органы сообщили о том, что сумма арестованных активов превышает 113 млн. долларов США.

В настоящее время ДБР занимается передачей арестованных средств в АРМА посредством механизма сотрудничества со Швейцарией.

Также следует упомянуть, что во время расследования уголовного производства Константин Жеваго был подозреваемым в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 27 часть 3, 191 часть 5, 209 часть 3 Уголовного кодекса Украины. Подозрения также объявлены нескольким руководителям банка, которые, по подозрению, организовали растрату 113 млн долларов США финансового учреждения, нанеся ущерб государственным интересам и вкладчикам.

Был наложен арест на имущество подозреваемого и связанных с ним юридических лиц, в частности, акции предприятий, корпоративные права, недвижимость, включая оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения. Также арестовано имущество других юридических лиц, связанных с Константином Жеваго.

В октябре 2020 года были арестованы активы на сумму более 300 млн. гривен, которые были переданы в АРМА. Среди арестованных активов были корпоративные права, средства и недвижимость, в частности оздоровительные комплексы, гостиницы и коммерческие помещения в разных городах Украины.

ДБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерией и полицией Франции. По запросу ДБР 27 декабря 2022 года Константин Жеваго был задержан в одной из гостиниц в Куршевеле.

Прокурор Франции планирует подать апелляционную жалобу на решение об отказе в выполнении запроса об экстрадиции. Домашний арест для Константина Жеваго продлен путем продолжения действия меры пресечения.

Напомним, по предварительной информации, российские ракеты попали в зерносушилки в селе Пшеводув, недалеко от границы с Украиной. В то же время, премьер-министр Матеуш Моравецкий экстренно созвал комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны.

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