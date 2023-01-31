Сичеславские артиллеристы показали меткое обезвреживание врага и его техники (видео)

Украинские воины из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили значительное количество вражеской военной техники на одном из направлений фронта. Огонь наши бойцы вели из танков и другой техники.

Видео работы сичеславских бойцов появилось в сети. Им поделились на странице бригады в Фейсбуке.

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На кадрах можно увидеть, как украинские защитники попали в скопление вражеской техники. В частности, были повреждены реактивные системы залпового огня. Также были обезврежены вражеские экипажи.

"Сичеславские артиллеристы метко работают по враждебным целям! Храбрые, сильные, несгибаемые и смертельно опасные для оккупантов! Каждый их выстрел – это уничтоженная техника и живая сила захватчиков! Они не остановятся, пока наша украинская земля не будет полностью освобождена от кремлевского нашествия. Охота на московитов продолжается", – прокомментировали это видео наши бойцы.

Напомним, бойцы ВСУ из дрона заметили вражеского солдата, скрывавшегося под куском брезента. Защитники разбудили его ВОГами и усыпили навеки контрольным сбросом.

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