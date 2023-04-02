Сидел в тюрьме и воевал за 'ДНР': что известно об убитом военкоре Татарском

В воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербурге в кафе "Стрит-бар" взорвали российского военкора и блогера Владлена Татарского. Мужчина был одним из самых известных военных блогеров рф.

Имя Владлен Татарский – псевдоним украинца Максима Фомина. UAportal собрал основные сведения по биографии предателя и коллаборанта.

Фомин родился в Макеевке Донецкой области в 1982 году. Работал шахтером, потом занялся бизнесом.

В 2011 году мужчина совершил налет на банк, за что был осужден и отбывал наказание в колонии в Горловке. После начала войны на Донбассе в 2014 году Фомин вышел из колонии и записался в "ополчение" так называемой "ДНР".

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Позже его снова посадили за решетку, поскольку не было юридических оснований для освобождения из тюрьмы. Впоследствии Александр Захарченко помиловал Фомина, предоставив возможность воевать.

Он служил в полку "Витязь", затем в разведроте 4 омсбр "ЛНР" (в/ч 74347) и батальоне "Восход" (2015 год) (в/ч 08818). В 2019 году уволился из армии и занялся блогерской деятельностью, уехав работать в Москву.

Фомин позиционировал себя как писатель – издал в 2020 году автобиографический роман "Бег".

После 24 февраля 2022 года активно освещал действия российских войск в Украине, став одним из самых популярных военкоров рф. Впрочем, уже с осени 2022 года активно критиковал неудачи оккупантов на фронте.

Напомним, ранее в российском городе Ярославль загорелся моторный завод. Там производят двигатели к разной российской военной технике, в частности для ядерных комплексов.

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