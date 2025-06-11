Сильный ветер и грозы: прогноз погоды в Украине на 12 июня

В четверг, 12 июня, в Украине ожидается нестабильная погода. В ряде регионов пройдут дожди с грозами, а ветер местами будет достигать штормовой силы. Температура воздуха будет колебаться от +17 до +27 градусов в зависимости от региона.

В большинстве областей дневная температура будет +17…+22 °C, на востоке будет несколько теплее — до +25 °C, а на юге столбики термометров поднимутся до +27 °C. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко.

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Кратковременные дожди и грозы прогнозируются на севере, востоке, а также Волыни и Ровенщине. Ночью осадки пройдут и на части южных и центральных территорий. В то же время, в большинстве западных и южных регионов днем будет много солнца.

В Киеве 12 июня прогнозируется прохладная и ветреная погода. В течение дня возможны кратковременные дожди, а порывы северо-западного ветра будут достигать 20 метров в секунду. Температура в столице не превысит +17…+19 °C.

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