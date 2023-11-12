Силы обороны "разобрали" третью редкостную систему РЭБ россиян "Свет-КУ" (видео)
Украинские бойцы уничтожили редкую российскую мобильную российскую систему радиоэлектронной борьбы РБ-636 "Свет-КУ". Это уже третья подобная установка, уничтоженная воинами Сил обороны.
Видео, как горела "Свет-КУ", появилось в сети. Им поделились Силы обороны Юга Украины в Телеграм-канале.
"Имеем третий подтвержденный случай потери россиянами довольно редкой системы РЭБ "Свет-КУ". Украинские военные с февраля 2022 года охотились на поле боя не одну редкую российскую систему, и в августе Силы обороны уничтожили уже вторую мобильную российскую систему радиоэлектронной борьбы РБ-636" Свет-КУ". Впервые наши воины взяли такой трофей еще в марте 2022 года", – говорится в комментарии под видео.
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РЭБ "Свет-КУ" – это мобильный комплекс радио- и радиотехнического контроля и защиты информации. Он предназначен для обнаружения, идентификации и подавления радиопередающих средств, а также для защиты информации от утечек через технические каналы беспроводной связи.
Комплекс состоит из двух основных частей:
- Станция радиотехнического контроля предназначена для выявления, идентификации и определения координат радиопередающих средств.
- Станция радиопомех (РП) предназначена для подавления радиопередающих средств.
- Станция РТК оснащена антенной кругового обзора, позволяющей обнаруживать радиопередатчики в радиусе до 100 километров.
- Станция РП оснащена мощными радиопередатчиками, которые могут подавлять радиопередатчики в широком диапазоне частот.
РЭБ "Свет-КУ" может использоваться россиянами для защиты военных объектов от радиоразведки.
Напомним, бойцы 72-й бригады разгромили колонну вражеской бронетехники вблизи Угледара.
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