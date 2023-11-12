Силы обороны 'разобрали' третью редкостную систему РЭБ россиян 'Свет-КУ' (видео)

Украинские бойцы уничтожили редкую российскую мобильную российскую систему радиоэлектронной борьбы РБ-636 "Свет-КУ". Это уже третья подобная установка, уничтоженная воинами Сил обороны.

Видео, как горела "Свет-КУ", появилось в сети. Им поделились Силы обороны Юга Украины в Телеграм-канале.

"Имеем третий подтвержденный случай потери россиянами довольно редкой системы РЭБ "Свет-КУ". Украинские военные с февраля 2022 года охотились на поле боя не одну редкую российскую систему, и в августе Силы обороны уничтожили уже вторую мобильную российскую систему радиоэлектронной борьбы РБ-636" Свет-КУ". Впервые наши воины взяли такой трофей еще в марте 2022 года", – говорится в комментарии под видео.

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РЭБ "Свет-КУ" – это мобильный комплекс радио- и радиотехнического контроля и защиты информации. Он предназначен для обнаружения, идентификации и подавления радиопередающих средств, а также для защиты информации от утечек через технические каналы беспроводной связи.

Комплекс состоит из двух основных частей:

Станция радиотехнического контроля предназначена для выявления, идентификации и определения координат радиопередающих средств.

Станция радиопомех (РП) предназначена для подавления радиопередающих средств.

Станция РТК оснащена антенной кругового обзора, позволяющей обнаруживать радиопередатчики в радиусе до 100 километров.

Станция РП оснащена мощными радиопередатчиками, которые могут подавлять радиопередатчики в широком диапазоне частот.

РЭБ "Свет-КУ" может использоваться россиянами для защиты военных объектов от радиоразведки.

Напомним, бойцы 72-й бригады разгромили колонну вражеской бронетехники вблизи Угледара.

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