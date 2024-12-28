Силы обороны уничтожили склад с Шахедами в Орловской области РФ (видео)

В четверг, 26 декабря, Воздушные силы Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны осуществили удар по укрепленному объекту российских вооруженных сил. Он базировался в Орловской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. "В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе Shahed, который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений", – отмечается в сообщении.

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Повідомляється, що ця бойова операція значно послабила здатність противника здійснювати авіанальоти ударними безпілотниками на об'єкти цивільної інфраструктури України.

"Збройні сили України володіють детальною інформацією про об'єкти збройних сил РФ. Робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме й надалі", – додали в Генштабі.

Напомним, 26 декабря дроны атаковали Белгородскую область РФ. В результате удара было обесточено 6 населенных пунктов.

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