Символизировало высокий статус в обществе: в Израиле нашли кольцо, которому 1400 лет

На древней винодельческой фабрике в Израиле археологи нашли золотое кольцо с аметистом в возрасте 1400 лет. Как сообщают археологи, украшения изготовили около VII века нашей эры и она, возможно, была семейной реликвией, передававшейся потомкам.

Об этом пишет Daily Mail.

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Амир Голагани, ученый, специализирующийся на древних ювелирных изделиях, высказал предположение, что кольцом владел состоятельный человек, ведь в старину такие украшения показывали высокий статус обладателя.

Заинтересовал археологов и аметист, который был вставлен в кольцо. Раньше люди верили, что этот камень предотвращает похмелье.

"Возможно, кольцо принадлежало владельцу склада, мастеру или просто посетителю, потерявшему свою драгоценность, пока мы наконец не нашли его", – сказал археолог и руководитель группы, проводившей раскопки на территории винодельни Эли Хаддад.

Напомним, мы уже писали о страшной гибели альтамурского человека, жившего более 100 000 лет назад.

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