Синоптики предупредили о резком изменении погоды: когда ждать дождей и похолодания
Украинский гидрометеорологический центр сообщил о погоде в Украине в воскресенье, 22 сентября. По данным синоптиков, утром и вечером по всей стране будут туманы.
Как сообщили в УГМЦ, в большинстве регионов будет тепло – до 26 градусов. Осадков не ожидается. Ночью воздух прогреется до 12 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
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В Киеве и области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, до 8 м/с. Температура ночью будет 7-12°, днем 21-26°C.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что бабье лето еще будет держаться. По ее прогнозу, в воскресенье 22 сентября будет солнечно. Днем в большинстве областей от 22 до 26 градусов.
"Изменение погоды в сторону похолодания и дождей – с 29 сентября", – добавила она.
Напомним, 15 сентября в Одессе ливни затопили дома и улицы.
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