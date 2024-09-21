Синоптики предупредили о резком изменении погоды: когда ждать дождей и похолодания

Украинский гидрометеорологический центр сообщил о погоде в Украине в воскресенье, 22 сентября. По данным синоптиков, утром и вечером по всей стране будут туманы.

Как сообщили в УГМЦ, в большинстве регионов будет тепло – до 26 градусов. Осадков не ожидается. Ночью воздух прогреется до 12 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

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Погода на 22 сентября. Источник: УГМЦ в facebook.com Погода на 22 сентября. Источник: УГМЦ в facebook.com

В Киеве и области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, до 8 м/с. Температура ночью будет 7-12°, днем 21-26°C.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что бабье лето еще будет держаться. По ее прогнозу, в воскресенье 22 сентября будет солнечно. Днем в большинстве областей от 22 до 26 градусов.

Погода на неделю. Источник: Т.me/PohodaNatalka Погода на неделю. Источник: Т.me/PohodaNatalka

"Изменение погоды в сторону похолодания и дождей – с 29 сентября", – добавила она.

Напомним, 15 сентября в Одессе ливни затопили дома и улицы.

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