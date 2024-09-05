Синоптики предупреждают об аномалиях в сентябрьской погоде

Погода в Украине в сентябре будет удивлять умеренным теплом. Даже ночные температуры будут оставаться высокими.

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды на сентябрь, предусматривающий значительные отклонения от климатических норм. Так, средняя месячная температура воздуха ожидается на 2 градуса выше обычных показателей и составит 15-20 градусов тепла по стране.

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По словам синоптиков, такой температурный режим нетипичен для сентября и более характерен для летних месяцев. В то же время количество осадков прогнозируется в пределах многолетних значений, что может вызвать определенные погодные аномалии.

Погодная карта на сентябрь. Источник: Facebook.com/tala.didenko Погодная карта на сентябрь. Источник: Facebook.com/tala.didenko

Несмотря на общее потепление, во второй половине месяца ожидается понижение температуры и возможные заморозки, особенно в горных районах и северных областях.

Тем временем синоптик Наталья Диденко сообщила, какой будет погода в Украине в пятницу, 6 сентября.

По ее прогнозу, теплая погода сохранится. Прогнозируется 29 градусов, однако ночью будет прохладнее – 19 градусов.

Она предупредила о сильном ветре, скорость которого будет достигать кое-где до 20 метров в секунду.

"В ближайшие дни погода в Украине не будет претерпевать существенных изменений - будет много солнца и мягкого "бабьего" тепла", — добавила Диденко.

Синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал погоду в Украине в выходные, 7 и 8 сентября.

По его данным, в субботу, 7 сентября, во всех областях Украины осадков не ожидается. Днем в большинстве областей удержится 30 градусов тепла, ночью прохладнее – до 20 градусов.

В воскресенье, 8 сентября, будет дождь в Крыму и местами в южных областях. Возможны грозы. Температура воздуха ночью от 13 до 18, а днем до 28 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз, когда ждет первое осеннее похолодание в Украине.

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