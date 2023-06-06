"Ситуация очень сложная, но контролируемая": 70% Кривого Рога под угрозой прекращения водоснабжения из-за подрыва Каховской ГЭС

В связи с разрушением Каховской гидроэлектростанции ситуация в Кривом Роге сложная, однако контролируемая. Водоснабжение до 30% города (Центрально-Городской, частично – Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) обеспечивается от Карачунов, поэтому рисков здесь нет. В остальных районах, составляющих 70% города, вода поставляется из Каховского водохранилища через водохранилище "Южное". Об этом сообщил Александр Вилкул, глава местной ОВА.

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"Мы понимали риски отсутствия каховской воды еще год назад и уже реализовали обширный перечень технических мер по обеспечению жизни города в этих условиях, что сейчас нам дает некоторую фору по времени", – написал он.

Также Вилкул добавил, что они провели экстренное совещание со всеми заинтересованными сторонами, оценили ситуацию и разработали план, включающий технические и организационные мероприятия. Технические мероприятия включают прокладку новых труб, создание новых водозаборов, насосных станций и других мер, которые понятно важно сообщать.

Что касается организационных мероприятий, самое важное – вода будет. Однако цель сейчас состоит в снижении потребления в районах, получающих воду из Каховки, на 30%.

Необходимо максимально снизить потребление воды промышленностью. Это возложено на личную ответственность руководителей предприятий. Власть просит проявить сознание, в противном случае будут приняты принудительные меры; Для населения давление воды будет понижено с 22:00 вечера до 05:00 утра. Вода будет доступна только на первые этажи домов, а также будет обеспечиваться протекание и циркуляция; Запрещен полив шлангами; В селах вдоль реки Ингулец, от Ингульца до Софиевки, подача воды будет осуществляться только с 08:00 утра до 12:00.

Если этих мер будет недостаточно, будут введены дополнительные ограничения. Однако местные власти уверяют, что сделают все возможное, чтобы обеспечить Кривой Рог водой.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупационные войска взрывали дамбу Каховской гидроэлектростанции.

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