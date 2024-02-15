'Ситуация остается угрожающей': Командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий – об 'авдеевском аде'

Объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства.

Об этом заявил командир Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий. Он подтвердил, что 3 ОШБр срочно передислоцированы для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

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"Ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая. Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на нашем отрезке составляют ориентировочно 7 бригад", — говорится в сообщении.

Билецкий заявил, что "бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм".

"Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", — добавил он.

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Согласно сообщению, размещенному в Телеграм-канале бригады, за период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил россии было нанесено критическое поражение. Точные цифры будут опубликованы после доразведки.

Карта боев на фронте

Напомним, 14 февраля Вооруженные силы Украины вместе с Главным управлением разведки Минобороны уничтожили крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Судно находилось в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

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