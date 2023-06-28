Скандального одесского военкома Борисова уволили с должности, – Гуменюк

Скандального начальника Одесского областного ТЦК и СП полковника Борисова Евгения Михайловича уволили с занимаемой должности. Накануне у него было обнаружено элитное имущество в Испании.

Об увольнении сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она сказала это в эфире национального телемарафона.

"Пока идет процедура, она имеет определенную протяженность во времени, передачу должности и дальнейшую плановую реализацию офицера", – говорится в заявлении.

Читайте также: Военного не пустили в ресторан в Запорожье, чтобы не "пугал" посетителей (видео)

Она добавила, что обязанности руководителя ТЦК выполняет заместитель Борисова, пока не назначат нового начальника. Процедура его поиска уже началась.

Увольнение Борисова состоялось в соответствии с решением Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины от 23.06.2023.

"Мы не препятствуем деятельности правоохранительных органов, те нарушения и производства, которые были затронуты, они продолжаются, правоохранительные органы работают, доказательная база собирается", – указала Гуменюк.

Скандал с Борисовым

В мае правоохранители возбудили против начальника Одесского областного территориального центра комплектования уголовное дело по подозрению в продаже "белых билетов". Борисов был отстранен от исполнения служебных полномочий.

Впоследствии журналисты выяснили, что жена военкома во время войны приобрела себе элитный автомобиль, а семья подозреваемого купила у Испании недвижимость и авто на миллионы долларов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об инициировании проверки военкоматов по всей Украине, а Сухопутные войска отметили, что будут способствовать проведению необходимых мер при расследовании незаконного обогащения.

Напомним, в апреле этого года в селе Задубровка (Черновицкая область) священнослужители из УПЦ московского патриархата не разрешали родным и близким погибшего военного Ивана Назария занести его тело в церковь архистратига Михаила и провести отпевание.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !