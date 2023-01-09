Сказочная удача и деньги: январь станет временем успеха для трех счастливчиков

Январь 2023 года станет звездным временем для трех уроженцев зодиакального круга – им будет везти во всем, как в карьере, так и в личной жизни. Счастливчики смогут приумножить свои доходы, продвинуться по карьерной лестнице, а те, кто одиноки, еще и найти настоящую любовь.

По словам астрологов, повезет Овнам, Стрельцам и Козерогам. Соединение Плутона и Венеры принесет положительные перемены в их жизнь.

Овен

Уроженцы этого знака зодиака очень амбициозны и никогда не останавливаются на достигнутом. Для Овнов январь станет временем самосовершенствования – они смогут заняться изучением языков, запишутся в спортзал и вдруг поймут, что жизнь заиграла новыми красками. Одинокие начнут ходить на свидания и найдут свою вторую половинку. Дела на работе тоже порадуют – старания Овнов оценят и предложат должность повыше. Доходы вырастут в разы.

Стрелец:

Для Стрельцов первый месяц нового года будет очень волнующим – они могут занять руководящую должность, о которой раньше только мечтали. И хотя ответственности и новых задач будет много, уроженцам знака удастся найти немного времени, чтобы отправиться в поездку. Отдых будет кратковременном, но подарит множество приятных эмоций и вдохновит двигаться дальше.

Козерог

Начало года будет несколько напряженным для Козерогов, ведь на них свалится множество задач одновременно. Однако уроженцы знака выйдут из трудностей победителями, да еще и получат за свои труды повышение, бонусы и премии. Козерогам будет везти во всем, а деньги начнут сами идти в руки. Так что удастся и покупку крупную сделать, и отпуск спланировать – уроженцы знака давно работали без передышки и заслужили на паузу.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.