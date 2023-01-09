Казкова удача і гроші: січень стане часом успіху для трьох щасливчиків

Січень 2023 року стане зірковим часом для трьох уродженців зодіакального кола – їм щаститиме у всьому, як у кар'єрі, так і в особистому житті. Щасливчики зможуть примножити свої доходи, просунутися кар'єрними сходами, а ті, хто самотні, ще й знайти справжнє кохання.

За словами астрологів, пощастить Овнам, Стрільцям та Козерогам. Поєднання Плутона і Венери принесе позитивні зміни у їхнє життя.

Овен

Уродженці цього знаку зодіаку дуже амбітні та ніколи не зупиняються на досягнутому. Для Овнів січень стане часом самовдосконалення – вони зможуть зайнятися вивченням мов, запишуться до спортзалу та раптом зрозуміють, що життя заграло новими фарбами. Самотні почнуть ходити на побачення і знайдуть свою другу половинку. Справи на роботі теж потішать – старання Овнів оцінять та запропонують посаду вище. Доходи зростуть у рази.

Відео дня

Стрілець

Для Стрільців перший місяць нового року буде дуже хвилюючим – вони можуть обійняти керівну посаду, про яку раніше тільки мріяли. І хоча відповідальності та нових завдань буде багато, уродженцям знаку вдасться знайти трохи часу, щоб вирушити у поїздку. Відпочинок буде короткочасним, але подарує безліч приємних емоцій і надихне рухатись далі.

Козеріг

Початок року буде дещо напруженим для Козерогів, адже на них звалиться безліч завдань одночасно. Однак уродженці знаку вийдуть із труднощів переможцями, та ще й отримають за свою працю підвищення, бонуси та премії. Козерогам щаститиме у всьому, а гроші почнуть самі йти до рук. Тож вдасться і покупку велику зробити, і відпустку спланувати – уродженці знаку давно працювали без перепочинку та заслужили на паузу.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.