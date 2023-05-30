Скелеты женщин и ребенка: в Помпеях нашли новых жертв Везувия (фото, видео)

Во время раскопок Дома целомудренных любовников в Помпеях археологи обнаружили останки новых жертв извержения Везувия, которое произошло в 79 году нашей эры. Скелеты двух женщин и ребенка обнаружены под стеной бывшей пекарни.

Как сообщает Археологический парк Помпеи, остатки людей указывают, что они умерли, лежа на боку. Их могло привалить разрушенным зданием. На черепе и шейных позвонках одного из двух скелетов обнаружены следы органического вещества, вероятно, пучок ткани. Также у останков людей нашли бусины и монеты. Это два серебряных денария, один датируется серединой II века до нашей эры, другой мог быть отчеканен во время правления Веспасиана.

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В комнате, где лежали тела, обнаружили вертикальную амфору, прислоненную к стене в углу у одного из тел, и коллекцию сосудов, лоханок и кувшинов, сложенных у торцевой стены.

"Наиболее впечатляющим аспектом являются доказательства повреждения двух стен, вероятно, вызванные землетрясениями, сопровождавшими извержение. Часть южной стены комнаты обрушилась, раздавив одну из жертв, чья поднятая рука создает трагическое изображение его тщетной попытки защититься от падающей каменной кладки. Условия Западная стена демонстрирует огромную силу землетрясений, которые произошли одновременно с извержением: вся верхняя часть оторвалась и упала в комнату, раздавив и похоронив другую особь", – говорится в сообщении.

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В смежной комнате находилась каменная кухонная стойка, где была найдена серия критских амфор, которые первоначально использовались для транспортировки вина. Над кухонной столешницей были следы домашней святыни в форме фрески, которая, кажется, изображает домашних богов, и горшка, частично вставленного в стену, который, возможно, использовался как контейнер для религиозных пожертвований. Рядом с кухней находилась длинная узкая комната с выгребной ямой, содержимое которой стекало в сток под улицей.

Ученые надеются, что благодаря новым находкам им удастся узнать новые подробности извержения Везувия и подробности уничтожения Помпеев.

Что известно об извержении Везувия и уничтожении Помпеев:

Извержение Везувия в Помпеях было одной из самых известных трагедий в истории. Оно произошло 24 августа 79 года н. и имело разрушительные последствия для города Помпеи и его жителей. В результате извержения вулкана Везувий было выброшено множество горячей лавы, газов, пепла и песчано-каменных материалов. Это привело к гибели тысяч людей и полному покрытию города пеплом и пылью. Вулканические материалы уничтожили постройки, построенные в Помпеях, и оставили после себя большое количество слоев золы.

Эта трагедия привела к тому, что Помпеи и соседние города, такие как Геркуланум, были забыты и погружены в глубокие слои пепла и земли на многие столетия. Но именно это покрытие обеспечило отличную сохранность домов, предметов и жизни того времени, что дает нам возможность понять историю и культуру того периода.

Напомним, мы уже писали, что ожидает человечество в течение следующих 80 лет.

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