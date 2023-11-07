Скидка на коммуналку 100%: Кто из украинцев может не платить за услуги ЖКХ

Какие категории украинцев могут не платить за коммунальные услуги

С целью получения льготных платежей за коммунальные услуги, украинцы имеют возможность оформить субсидию. Однако эта возможность доступна только гражданам, которые принадлежат к категории малообеспеченных лиц.

Субсидии на расходы на коммунальные услуги предоставляются лицам, доход которых меньше на 15% от общей суммы платежей за жилье. При этом важным условием является то, что средний доход каждого члена семьи не должен превышать 3760 гривен, сообщает ПФУ.

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Заявку на получение субсидии можно подать как в электронной, так и бумажной форме. Для этого необходимо подать следующие документы:

Заявление о потребности в субсидии. Декларация о доходах. Договор аренды или свидетельство о праве собственности.

Важно отметить, что получателем субсидии может быть как арендатор, так и собственник жилья.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально, но в некоторых случаях он может составлять 100% общей суммы платежей за коммунальные услуги. Полная компенсация расходов предоставляется следующим видам услуг:

Жилищно-коммунальные услуги. Отопление (сжиженный газ, дрова, брикеты). Жидкое бытовое топливо.

100% скидки на коммунальные услуги получают лица, работающие в музеях, образовательных и культурных учреждениях, проживающие в поселках или селах. Также полная компенсация предоставляется гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и членам их семей, независимо от места жительства.

Также субсидию на 100% возмещение расходов на коммунальные услуги получают представители некоторых профессий, проживающих и работающих в сельской местности. Эти профессии включают:

Библиотекарей. Медицинские работники. Педагогов. Специалистов, занимающихся защитой растений. Фармацевты.

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