Скидка на коммуналку 100%: Кто из украинцев может не платить за услуги ЖКХ
С целью получения льготных платежей за коммунальные услуги, украинцы имеют возможность оформить субсидию. Однако эта возможность доступна только гражданам, которые принадлежат к категории малообеспеченных лиц.
Субсидии на расходы на коммунальные услуги предоставляются лицам, доход которых меньше на 15% от общей суммы платежей за жилье. При этом важным условием является то, что средний доход каждого члена семьи не должен превышать 3760 гривен, сообщает ПФУ.
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Заявку на получение субсидии можно подать как в электронной, так и бумажной форме. Для этого необходимо подать следующие документы:
- Заявление о потребности в субсидии.
- Декларация о доходах.
- Договор аренды или свидетельство о праве собственности.
Важно отметить, что получателем субсидии может быть как арендатор, так и собственник жилья.
Размер субсидии рассчитывается индивидуально, но в некоторых случаях он может составлять 100% общей суммы платежей за коммунальные услуги. Полная компенсация расходов предоставляется следующим видам услуг:
- Жилищно-коммунальные услуги.
- Отопление (сжиженный газ, дрова, брикеты).
- Жидкое бытовое топливо.
100% скидки на коммунальные услуги получают лица, работающие в музеях, образовательных и культурных учреждениях, проживающие в поселках или селах. Также полная компенсация предоставляется гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и членам их семей, независимо от места жительства.
Также субсидию на 100% возмещение расходов на коммунальные услуги получают представители некоторых профессий, проживающих и работающих в сельской местности. Эти профессии включают:
- Библиотекарей.
- Медицинские работники.
- Педагогов.
- Специалистов, занимающихся защитой растений.
- Фармацевты.
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