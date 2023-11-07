Знижка на комуналку 100%: Хто з українців може не платити за послуги ЖКГ

З метою отримання пільгових платіжок за комунальні послуги українці мають можливість оформити субсидію. Однак ця можливість доступна лише тим громадянам, які належать до категорії малозабезпечених осіб.

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Субсидії на витрати на комунальні послуги надаються особам, дохід яких менший на 15% від загальної суми платежів за житло. При цьому важливою умовою є те, що середній дохід кожного члена сім'ї не повинен перевищувати 3 760 гривень, повідомляє ПФУ.

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Заявку на отримання субсидії можна подати як в електронній, так і в паперовій формі. Для цього необхідно подати такі документи:

Заява про потребу в субсидії. Декларація про доходи. Договір оренди або свідоцтво про право власності.

Важливо відзначити, що отримувачем субсидії може бути як орендар, так і власник житла.

Розмір субсидії розраховується індивідуально, але у деяких випадках він може становити 100% від загальної суми платежів за комунальні послуги. Повна компенсація витрат надається наступним видам послуг:

Житлово-комунальні послуги. Опалення (скраплений газ, дрова, брикети). Рідке побутове паливо.

100% знижки на комунальні послуги отримують особи, які працюють у музеях, освітніх та культурних установах та проживають у селищах або селах. Також повну компенсацію надають громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та членам їхніх сімей, незалежно від місця проживання.

Також субсидію на 100% відшкодування витрат на комунальні послуги отримують представники певних професій, які проживають та працюють у сільській місцевості. Ці професії включають:

Бібліотекарів. Медичних працівників. Педагогів. Фахівців, які займаються захистом рослин. Фармацевтів.

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