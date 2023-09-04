Сколько бананов в день могут стать смертельным ядом

Бананы очень полезны фрукты, наполненные витаминами и минералами. В частности, в их составе содержатся калий, влияющий на сердечную деятельность, магний, способствующий поддержанию нормального ритма сердца, и железо, которое нормализует состояние гемоглобина в крови и налаживает процесс кровообращения.

Однако из-за высокого содержания калия считается, что можно переесть бананы и сердце от этого способно остановиться. Так ли это действительно, разбирались журналисты BBC.

Диетолог из больницы Святого Георгия в Лондоне Кэтрин Коллинз отметила, что калий способен генерировать электрический заряд, помогающий клеткам функционировать должным образом.

"Это помогает поддерживать частоту сердечных сокращений стабильным, это помогает вызвать высвобождение инсулина из поджелудочной железы, чтобы помочь контролировать уровень сахара в крови и, что более важно, поддерживает артериальное давление", — отметила она.

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С другой стороны, если уровень калия в организме слишком низок или слишком высок, это может привести к нерегулярному сердцебиению, боли в животе, тошноте и диарее.

Хлорид калия даже является одним из химических веществ, используемых в смертельных инъекциях в США, поскольку чрезвычайно высокие дозы могут вызвать остановку сердца.

Но для здорового человека "невозможна передозировка бананами", – добавила эксперт.

По ее словам, здоровому человеку может понадобиться около 400 бананов в день, чтобы создать такой уровень калия, который заставит ваше сердце перестать биться.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, взрослые должны потреблять около 3500 мг калия в день. Средний банан весом 125 г содержит 450 мг калия, то есть здоровый человек может потреблять по крайней мере семь с половиной бананов, прежде чем достигнет рекомендуемого уровня.

Есть люди, которым следует избегать пищи с высоким содержанием калия, предупреждает Коллинз – те, у кого есть заболевания почек. В случае передозировки бананов у таких людей может наблюдать накопление вредного уровня калия в крови.

"Так что теоретически кто-то с заболеванием почек может умереть от высокого уровня калия в крови, если он решил потреблять много разных видов пищи, богатой минерал", - добавила эксперт.

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