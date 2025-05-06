Сколько будет получать украинец с 21 годом стажа после выхода на пенсию

Гражданин Украины со страховым стажем в 21 год будет иметь право выйти на пенсию по достижении 60-летнего возраста. При этом размер его пенсии будет ниже среднего показателя.

В зависимости от количества приобретенного страхового стажа, пенсию по возрасту могут назначить в 60, 63 или 65 лет. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В 2025 году пенсионный возраст зависит от продолжительности страхового стажа:

в 60 лет можно выйти на пенсию, если стаж составляет не менее 32 лет;

в 63 года – при наличии минимум 22 лет стажа;

в 65 лет – если накоплено хотя бы 15 лет страхового стажа.

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Сколько будет составлять пенсия для украинца, который имеет 21 год страхового стажа

Размер пенсионных выплат рассчитывается индивидуально для каждого гражданина. Он зависит от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, с которой уплачивались взносы. На сегодня действует единая формула для исчисления пенсии: пенсия = заработная плата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа определяется как произведение количества лет стажа на оценку одного года страхового стажа, деленное на 12. То есть количество полных лет стажа умножается на 0,01.

При наличии 21 года страхового стажа коэффициент составит 0,21. Если использовать для расчета среднюю заработную плату в размере 19 430 гривен, то исчисление будет выглядеть так: 19 430 × 0,21 = 4 080 гривень.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет пенсия при 35 годах стажа и зарплате в 10 000 грн.

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