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Сколько можно купить лет стажа, чтобы иметь возможность выйти на пенсию

Цихоцкая Мария

Сколько можно купить лет стажа, чтобы иметь возможность выйти на пенсию
Действующее законодательство предоставляет гражданам право докупать необходимое количество лет

В Украине все большее внимание уделяется возможности приобретения трудового стажа для получения пенсии. Действующее законодательство предоставляет гражданам право докупать необходимое количество лет, что может повлиять на размер пенсионного обеспечения и срок выхода на заслуженный отдых.

Приобретение страхового периода позволяет увеличить общий трудовой стаж, необходимый для начисления пенсии и улучшить условия пенсионного обеспечения. Согласно информации на Правительственном портале, не существует ограничений на количество лет, которые можно приобрести. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Следует отметить, что лица, которые планируют выйти на пенсию, могут самостоятельно определять периодичность и объем взносов. Эти платежи могут производиться не только за себя, но и за других лиц.

Следует помнить, что в 2024 году для назначения пенсии в возрасте 60 лет необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

Что касается стоимости приобретения страхового стажа, то в 2024 году цены остаются достаточно высокими. За один месяц страхового периода необходимо уплатить минимальный страховой взнос в размере 1760 гривен. Таким образом, за целый год стажа сумма составит 21480 гривен.

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