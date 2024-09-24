Скільки можна докупити років стажу, щоб мати можливість вийти на пенсію

В Україні все більше уваги приділяється можливості придбання трудового стажу для отримання пенсії. Чинне законодавство надає громадянам право докуповувати необхідну кількість років, що може значно вплинути на розмір пенсійного забезпечення та термін виходу на заслужений відпочинок.

Придбання страхового періоду дозволяє збільшити загальний трудовий стаж, потрібний для нарахування пенсії, та покращити умови пенсійного забезпечення. Згідно з інформацією на Урядовому порталі, не існує обмежень щодо кількості років, які можна придбати. Про це пише 24 tv.ua.

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Варто зазначити, що особи, які планують вийти на пенсію, мають змогу самостійно визначати періодичність та обсяг внесків. Ці платежі можуть здійснюватися не тільки за себе, а й за інших осіб.

Слід пам'ятати, що у 2024 році для призначення пенсії у віці 60 років необхідно мати щонайменше 31 рік страхового стажу.

Щодо вартості придбання страхового стажу, то у 2024 році ціни залишаються доволі високими. За один місяць страхового періоду потрібно сплатити мінімальний страховий внесок у розмірі 1760 гривень. Таким чином, за цілий рік стажу сума складе 21 480 гривень.

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