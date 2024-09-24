Сколько можно купить лет стажа, чтобы иметь возможность выйти на пенсию

В Украине все большее внимание уделяется возможности приобретения трудового стажа для получения пенсии. Действующее законодательство предоставляет гражданам право докупать необходимое количество лет, что может повлиять на размер пенсионного обеспечения и срок выхода на заслуженный отдых.

Приобретение страхового периода позволяет увеличить общий трудовой стаж, необходимый для начисления пенсии и улучшить условия пенсионного обеспечения. Согласно информации на Правительственном портале, не существует ограничений на количество лет, которые можно приобрести. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Следует отметить, что лица, которые планируют выйти на пенсию, могут самостоятельно определять периодичность и объем взносов. Эти платежи могут производиться не только за себя, но и за других лиц.

Следует помнить, что в 2024 году для назначения пенсии в возрасте 60 лет необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

Что касается стоимости приобретения страхового стажа, то в 2024 году цены остаются достаточно высокими. За один месяц страхового периода необходимо уплатить минимальный страховой взнос в размере 1760 гривен. Таким образом, за целый год стажа сумма составит 21480 гривен.

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