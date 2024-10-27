Сколько украинцы будут платить за коммуналку этой зимой и будет ли повышение

Этой зимой большинство коммунальных тарифов в Украине останутся на текущем уровне. Единственное исключение могут составлять некоторые небольшие города, где можно ожидать повышения стоимости услуг водоснабжения и водоотведения. Что касается электроэнергии, то с июня 2024 установлен базовый тариф в размере 4,32 грн за киловатт-час.

Дополнительно, к апрелю 2025 года будет действовать льготный тариф для пользователей электроотопления – 2,64 грн за киловатт-час, при условии потребления не более 2000 киловатт-часов в месяц. Об этом пишет 24 tv.ua.

Читайте также: Кто из украинских пенсионеров после 65 лет не получит доплаты к пенсии

Новых повышений к апрелю 2025 года не планируется. Стоимость газа для большинства бытовых потребителей, получающих топливо от НАК "Нафтогаз Украины", останется неизменной – 7,96 грн за кубометр. Для клиентов других двенадцати поставщиков цена будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

До весны 2025 г. существенных изменений в тарифной политике не предусматривается, кроме возможных локальных корректировок стоимости воды в отдельных населенных пунктах.

Напомним, мы уже писали, как подготовиться к выходу на пенсию и что для этого нужно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!