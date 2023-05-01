Сколько варить макароны, чтобы они всегда получались al dente: простой совет от шеф-повара

Как варить макароны, чтобы они были аль денте

Макароны аль денте – это кулинарный термин, который происходит из итальянского языка и означает "до зубов". Этот метод приготовления макарон становится все более популярным, поскольку он сохраняет форму макарон и сохраняет больше живых вкусов и текстур. Вот несколько советов о том, как приготовить макароны аль денте.

Согласно сообщению на украинском кулинарном сайте GastroLoft, французский шеф-повар Симон Занони рекомендует сократить время отваривания макарон, указанное в инструкции.

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Выберите правильную пасту. Следует обратить внимание на форму и размер макарон. К примеру, для толстого соуса лучше взять пасту с дырочками, которая поможет сохранить соус внутри. Если соус легок, можно взять пасту большего размера. Важно также выбрать пасту высокого качества.

Правильно измерьте количество макарон. Как правило, на одну порцию используют 100-120 г макарон. Измерьте макароны перед варкой во избежание превышения порции.

Используйте достаточно воды. На каждую порцию макарон используйте не менее одного литра воды. Вода должна быть хорошо посолена, чтобы дать макаронам дополнительный вкус.

По словам эксперта из ресторана Le George, если на упаковке указано варить макароны восемь или девять минут, их можно варить на 2-3 минуты меньше. Также шеф рекомендует подсушить макароны перед добавлением соуса, обеспечив тем самым то, чтобы соус был слегка редким.

Напомним, ранее мы писали о том, как варить макароны так, чтобы они слипались.

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