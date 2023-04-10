Скроет морщины и раскроет взгляд: этот макияж сделает моложе на 10 лет

Визажистка Колондия Кейси (Kalondia Casey) объяснила, какой макияж позволит выглядеть моложе. Для этого нужно сделать определенный трюк с нанесением теней на глаза.

В своем Тик-Токе она поделилась простым лайфхаком, который занимает только 10 минут. Результат вас приятно порадует.

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Прежде всего, визажистка нанесла основу под макияж и консилер на веки. Эти два простых действия помогут сгладить неровности кожи.

После этого Кейси поставила точку над веком, использовав кисть с небольшим количеством теней. В этом месте будет использоваться переходный цвет. По словам экспертки, такой трюк поднимает нависшее веко и отвлекает внимание от морщин.

Затем она начала наносить тени и растушевывать их, избегая складок век. Такой переходный цвет должен быть телесного оттенка, схожего по цвету с тоном кожи.

Следующим шагом является нанесение более темного оттенка на внешний угол век. Благодаря этому трюку можно зрительно увеличить глаза.

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После нужно нанести спрей для закрепления макияжа на безымянные пальцы. Затем Кэйси набрала несколько мерцающих теней и нанесла их на подвижное веко.

"Я наношу их прямо на подвижное веко. Дамы, такой способ моментально подтягивает ее и открывает глаза," - подчеркнула визажистка.

В конце Кейси с помощью кисти растушевала тени, отметив, что теперь макияж выглядит естественно и изящно. Визуально вы будете младше, поскольку акцент будет на глаза, а не морщины.

Напомним, что в 2023 году особенно актуальны будут короткие стрижки. Такие прически выглядят эффектно и создают акцент в общем образе.

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