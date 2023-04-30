Скрытый кэш: Как очистить значительную часть внутренней памяти смартфона

Многие пользователи мобильных телефонов часто сталкиваются с проблемой медленной работы своего гаджета. Это может быть следствием нехватки памяти телефона. Отсутствие необходимого пространства может привести к зависанию приложений и нестабильной работе телефона.

Во избежание таких проблем можно удалить неиспользуемые файлы и приложения. Но есть другой способ, позволяющий освободить память без удаления важной информации.

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Если вы пользуетесь мессенджерами, ваш смартфон, наверное, автоматически сохраняет фотографии и видео, которые вы обмениваетесь с другими пользователями в чатах и группах. Это делается для более быстрой работы программы и ускоренной загрузки чатов. Однако эта функция может занять много памяти на вашем телефоне.

Механизм лишения устаревших файлов, сохраненных мессенджером, называется "Очистка кэша". Для очистки кэша необходимо открыть настройки программы и выбрать раздел "Данные и память" или "Память" (или подобное название). Очевидно, что кнопка "Очистить кэш" будет уже в этом разделе. Если же нет, то придется перейти в раздел "Использование памяти" или "Использование сети".

Одноразовая очистка кэша позволяет освободить несколько сотен мегабайт или даже несколько гигабайт памяти. При этом не будет потерян доступ к файлам. Они могут быть загружены повторно. Главное – не удалять сами чаты с сообщениями.

Если на гаджете появились царапины и затертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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