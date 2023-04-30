Прихований кеш: Як очистити значну частину внутрішньої пам'яті смартфона

Багато користувачів мобільних телефонів часто стикаються з проблемою повільної роботи свого гаджета. Це може бути наслідком нестачі пам'яті на телефоні. Відсутність необхідного простору може призвести до зависання програм та нестабільної роботи телефону.

Щоб уникнути таких проблем, можна видалити файли та програми, що не використовуються. Але є інший спосіб, який дозволяє звільнити пам'ять без видалення важливої інформації.

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Якщо ви користуєтеся месенджерами, ваш смартфон, напевно, зберігає автоматично фотографії та відео, які ви обмінюєтеся з іншими користувачами в чатах та групах. Це робиться для більш швидкої роботи програми та прискореного завантаження чатів. Проте ця функція може займати багато пам'яті на вашому телефоні.

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Механізм позбавлення застарілих файлів, збережених месенджером, називається "Очищення кешу". Для того, щоб очистити кеш, потрібно відкрити налаштування програми та вибрати розділ "Дані та пам'ять" або "Пам'ять" (або подібна назва). Ймовірно, що кнопка "Очистити кеш" буде вже у цьому розділі. Якщо ж ні, то доведеться перейти у підрозділ "Використання пам'яті" чи "Використання мережі".

Одноразове очищення кешу дозволяє звільнити кілька сотень мегабайт або навіть кілька гігабайт пам'яті. При цьому не буде втрачено доступу до файлів. Вони можуть бути завантажені повторно. Головне – не видаляти самі чати з повідомленнями.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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