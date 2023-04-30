Скрытый кэш: Как очистить значительную часть внутренней памяти смартфона

Многие пользователи мобильных телефонов часто сталкиваются с проблемой медленной работы своего гаджета. Это может быть следствием нехватки памяти телефона. Отсутствие необходимого пространства может привести к зависанию приложений и нестабильной работе телефона.

Во избежание таких проблем можно удалить неиспользуемые файлы и приложения. Но есть другой способ, позволяющий освободить память без удаления важной информации.

Читайте также: Как освободить место на гаджете, если смартфон начал тормозить

Если вы пользуетесь мессенджерами, ваш смартфон, наверное, автоматически сохраняет фотографии и видео, которые вы обмениваетесь с другими пользователями в чатах и группах. Это делается для более быстрой работы программы и ускоренной загрузки чатов. Однако эта функция может занять много памяти на вашем телефоне.

Видео дня

Механизм лишения устаревших файлов, сохраненных мессенджером, называется "Очистка кэша". Для очистки кэша необходимо открыть настройки программы и выбрать раздел "Данные и память" или "Память" (или подобное название). Очевидно, что кнопка "Очистить кэш" будет уже в этом разделе. Если же нет, то придется перейти в раздел "Использование памяти" или "Использование сети".

Одноразовая очистка кэша позволяет освободить несколько сотен мегабайт или даже несколько гигабайт памяти. При этом не будет потерян доступ к файлам. Они могут быть загружены повторно. Главное – не удалять сами чаты с сообщениями.

Если на гаджете появились царапины и затертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!