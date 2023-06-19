Сладости без сахара: Клопотенко поделился рецептом приготовления пастилы
Сладости без сахара: Клопотенко поделился рецептом приготовления пастилы
Пастила из фруктов является вкусной и здоровой альтернативой традиционным конфетам и десертам. Она сохраняет естественный вкус и является источником витаминов и минералов.
Как приготовить вкусные и полезные сладости, рассказал украинский кулинар Евгений Клопотенко. Он советует выбрать для приготовления пастилы сладкие фрукты или ягоды или добавлять в пастилу сок лимона, чтобы пастила была с кислинкой.
Как приготовить пастилу из яблок:
Необходимо подготовить килограмм яблок и 250 мл воды.
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- Вымойте 1 кг яблок, очистите от серединки и нарежьте крупными кусочками.
- Выложите яблоки в кастрюлю и залейте 250 мл воды. Варите на маленьком огне, пока яблоки не размякнут, а вода не выкипит.
- Включите духовку согреваться до 100 градусов.
- Отваренные яблоки перебейте блендером до однородного состояния.
- Застелите противень пергаментом, выложите на него полученное пюре и распределите по всей поверхности.
- Выпекайте или скорее высушивайте пастилу в течение 8-10 часов.
- Готовую пастилу нарежьте или скрутите.
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