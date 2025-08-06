Следует взять на заметку: льготы для пенсионеров, о которых знают не все

Многие украинские пенсионеры даже не догадываются, сколько дополнительных преимуществ им доступны, кроме стандартной пенсионной выплаты. Государство предоставляет ряд льгот, которые могут значительно облегчить жизнь пожилым людям в 2025 году.

В частности, пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться общественным и пригородным транспортом, предъявив соответствующее пенсионное удостоверение. В то же время, такая льгота не распространяется на маршрутные такси. Об этом пишет Униан.

Важным преимуществом является освобождение от уплаты земельного налога. Это предусмотрено статьей 281.1 Налогового кодекса.

Автовладельцы пенсионного возраста, имеющие транспортное средство с двигателем до 2500 куб. см или электродвигателем мощностью до 100 кВт могут оформить 50% скидку на обязательное автострахование.

Кроме того, некоторые категории пенсионеров освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о тех, кто проживает в сельской местности и раньше работал в бюджетной сфере – медиками, учителями, библиотекарями или работниками культуры. В этом случае компенсация составляет 100% и оформляется через Пенсионный фонд.

Для тех, кто не подпадает под условие полного увольнения, существует возможность оформить субсидию. Размер пособия зависит от совокупного дохода членов домохозяйства и определяется индивидуально.

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Также лица пенсионного возраста имеют право бесплатной юридической поддержки. Первичную правовую помощь могут получить все желающие, а вторичная — например, помощь в судебных делах — доступна пенсионерам с доходом ниже определенного уровня. Чтобы воспользоваться этой услугой, следует обратиться в местное бюро правовой помощи или позвонить по телефону на горячую линию 0800 213 103.

Отдельным бонусом есть право на бесплатное пользование платными парковками. Такое право предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины №585 и распространяется на лиц пенсионного возраста при соответствующих условиях.

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