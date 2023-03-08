Следующие дни принесут разочарование в жизнь некоторых знаков зодиака

Семейные напряжения, супружеские споры, разочарования – следующие несколько дней могут быть очень темными, вплоть до 12 марта. Сияние полной Луны в знаке Девы 7 марта раскрывает наши темные и светлые стороны, иногда вызывая желание исследовать чувства, скрытые глубоко в нашей душе.

Давление, которое мы испытываем в повседневной жизни, может казаться непреодолимым между работой, семьей, социальными отношениями и личными стремлениями. Астрологи назвали три знака зодиака, для кого следующие дни будут трудными.

Близнецы

С приходом полной Луны в Деве вы можете ощутить негативное влияние. Планетарные энергии могут вызвать чувство гнева и разочарования. По крайней мере, до 12 марта, вы, вероятно, будете чувствовать себя беспокойно и подавленно. Проблемы на работе или паре могут заставить вас увидеть все краски.

Подготовьтесь психологически к трудностям и препятствиям, особенно в личной и профессиональной жизни. Ваш партнер, скорее всего, почувствует себя отвергнутым и разочарованным, если заметит ваше отсутствие. В течение этой недели звезды рекомендуют вам проявлять осторожность и избегать лжи или разглашения гневных тайн, поскольку это может подорвать основы ваших романтических отношений.

Дева

Вы можете столкнуться с некоторыми довольно неудобными ситуациями, когда ревность одерживает верх над рациональностью. Астрологи советуют не доверять друзьям, особенно близким партнерам. Неделя будет достаточно насыщенной настолько, что потребует от вас проявить много сил и терпения. Будьте внимательны, вы получите много сигналов от планет, которые будут побуждать вас не пытаться починить что-нибудь сломанное.

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Не торопитесь все обдумать и подвергнуть сомнению свои тревожные мысли. Звезды обещают вам месть и возрождение с апреля месяца. Молодая Луна в Овне с 1 апреля может приготовить вам очень приятные сюрпризы. Между тем, знайте, что вам трудно контролировать свои эмоции – вполне нормально.

Скорпион

Сталкиваясь со сложными ситуациями с вашими близкими, вы можете чувствовать себя одинокими и брошенными. Это чувство стресса и тревоги связано с тем, что вы недавно лгали или скрывали некоторые вещи. Ваше личное положение, конечно, не на высоте, но не теряйте надежды, звезды советуют вам быть честными и принести извинения, чтобы попытаться исправить ситуацию более рациональным путем.

Неудача может продолжать преследовать вас в течение некоторого времени, важно оставаться сильной и настойчивой, поскольку молодая Луна в Овне 1 апреля предвещает перерождение почти в каждом аспекте вашей жизни. Выделите время, чтобы перефокусироваться и подумать о том, чего вы действительно хотите достичь в своей жизни и будьте готовы спросить себя, если это необходимо.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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