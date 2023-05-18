Смерть близко: почему нельзя держать дома сломанные часы

Загадочные народные приметы и предрассудки всегда привлекали людей. Одна из этих примет связана со сломанными часами. По поверьям многих культур, держать дома такие часы негативно влияют на энергетику и гармонию семейного пространства.

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Во многих культурах часы считаются не только устройством для измерения времени, но и символом. Он ассоциируется с движением времени, неустанным его прогрессом и течением жизни. Сломанные часы, остановленные в определенный момент, становятся символом остановленного, задержанного времени. И это вызывает беспокойство у людей.

Согласно обычаю, держать сломанные часы дома означает "задерживать" время и блокировать их поток. Верится, что это может привести к разногласиям, неудачам и негативной энергетике в семье. Такие приметы и предрассудки возникли отражением страха перед неизвестным и опасностью, связанной с остановкой времени.

Если неработающие старинные часы вдруг зазвонят, то говорят, что смерть близка. Хранение сломанных вещей также считается плохим фэн-шуй, признаком того, что в вашем доме (и душе) есть беспорядок, который следует убрать.

Следует отметить, что эти приметы не имеют научного обоснования и являются лишь популярными поверьями. Но они имеют свое место в культурном наследии и фольклоре.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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