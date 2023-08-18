Смогут стоять до весны: простой рецепт квашеных яблок

Осенний сезон открывает возможность наслаждаться сочными и ароматными яблоками. Но вместо обычных вареных блюд стоит попробовать что-нибудь новое и необычное.

Предлагаем вам приготовить квашеные яблоки, которые отличаются кисло-сладким вкусом и могут прекрасно дополнить ваш стол. Рецептом поделились в Shuba. Этот рецепт отличается низкой сложностью. На его приготовление уйдет всего час.

Для приготовления квашеных яблок вам понадобится всего несколько ингредиентов:

Яблоки (подойдет любой сорт, независимо от их размера).

Соль и сахар.

Вода (надо залить яблоки холодной водой).

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Приготовление:

Разложите просушенные яблоки в чистую 3-литровую банку. Если вы хотите, чтобы они заквасились быстрее, можно сделать несколько проколов внизу яблок.

Добавьте в банку соль и сахар.

Залейте яблоки холодной водой и накройте банку капроновой крышкой. Затем потрясите банкой, чтобы соль и сахар растворились.

Оставьте банку в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи, при комнатной температуре на несколько дней.

Если планируете хранить квашеные яблоки дольше, добавьте воды и храните в прохладном месте, например в подвале.

Приятного аппетита!

Напомним, недавно мы рассказывали, как приготовить "живчик" самостоятельно дома и сохранить его как компот. В частности, вместо магазинного напитка можно приготовить домашнее из яблок.

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