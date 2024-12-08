Смотреть с любимым: топ романтических согревающих фильмов

С приходом декабря киноиндустрия представит великолепную подборку праздничных лент. Романтические комедии этого сезона обещают подарить зрителям море положительных эмоций и приподнятое настроение. РБК-Украина подготовил подборку самых интересных новогодних фильмов, которые уже ждут своего зрителя.

"Встретимся следующего Рождества"

Увлекательная история о неожиданной встрече двух незнакомцев в аэропорту в канун праздника. Главная героиня, у которой есть парень, неожиданно знакомится с мужчиной, который предлагает встретиться ровно через год. Интригующий сюжет обещает зрителям интересные неожиданности и романтические перипетии.

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"Наша маленькая тайна"

Забавная комедия о бывших супругах, которые, казалось бы, навсегда разошлись. Но судьба имеет свои планы – герои продолжают неожиданно пересекаться, несмотря на новые отношения. Фильм гарантирует море смеха, романтики и праздничного настроения.

"Пора на праздник"

Интересна история о женщине, которая влюблена в древнего друга. Узнав, что муж ее мечты уже занят, героиня решает прибегнуть к неожиданному шагу. Фильм обещает увлекательную любовную интригу и настоящую рождественскую магию отношений.

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