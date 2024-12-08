Дивитись з коханим: топ романтичних фільмів, які зігрівають

З приходом грудня кіноіндустрія презентує чудову добірку святкових стрічок. Романтичні комедії цього сезону обіцяють подарувати глядачам море позитивних емоцій та піднесений настрій. РБК-Україна підготував добірку найцікавіших новорічних фільмів, які вже чекають на свого глядача.

"Зустріньмося наступного Різдва"

Захоплива історія про несподівану зустріч двох незнайомців в аеропорту напередодні свята. Головна героїня, яка має хлопця, несподівано знайомиться з чоловіком, що пропонує зустрітися рівно за рік. Інтригуючий сюжет обіцяє глядачам цікаві несподіванки та романтичні перипетії.

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"Наша маленька таємниця"

Кумедна комедія про колишнє подружжя, яке, здавалося б, назавжди розійшлося. Але доля має свої плани - герої продовжують несподівано перетинатися, незважаючи на нові стосунки. Фільм гарантує море сміху, романтики та святкового настрою.

"Пара на свята"

Цікава історія про жінку, яка закохана в давнього друга. Дізнавшись, що чоловік її мрії вже зайнятий, героїня вирішує вдатися до несподіваного кроку. Фільм обіцяє захопливу любовну інтригу та справжню різдвяну магію стосунків.

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