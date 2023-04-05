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Снайперы ССО устроили "ночную охоту" на врага вблизи Бахмута (видео)

Былим Елена

Снайперы ССО устроили 'ночную охоту' на врага вблизи Бахмута (видео)

Украинские защитники из состава Сил специальных операций ВСУ уничтожают врага на восточном направлении днем и ночью. Когда наступает тьма, за работу берутся снайперы.

Как сообщило Командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке, на днях на Бахмутском направлении снайперам ССО удалось "уложить" более десятка вражеских интервентов.

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Отработка снайперов по врагу попала на видео. "Ночью работа кипит", – прокомментировал свою работу один из бойцов ССО.

Комментируя эти кадры, в командовании отметили: "Более 10 уничтоженных оккупантов – результат работы снайперских пар ССО в районе Бахмута в течение нескольких последних дней. В ночное время суток враг пытается продвигаться и штурмовать позиции Сил обороны на указанном направлении. Наши воины постоянно ведут наблюдение, обнаруживают и уничтожают живую силу противника с разных дистанций и разным калибром".

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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