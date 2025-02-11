Снег на подходе: метеоролог назвал дату изменения погоды в Украине

На этой неделе в Украине сохранится сухая и морозная погода. Однако ближе к выходным возможны изменения: ожидается понижение атмосферного давления, а в некоторых областях пройдут осадки.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Метеопрогу". По его словам, в ближайшие дни на погодные условия повлияет малоподвижный антициклон, что обеспечит стабильную прохладу, слабый ветер и высокое атмосферное давление.

"Только в конце недели, из-за активизации южных циклонов над Балканами и Черным морем, ситуация начнет меняться - атмосферное давление заметно снизится, а во многих регионах ожидаются осадки. Преимущественно снег, а в южных областях местами возможен мокрый снег с дождем", – объяснил Кибальчич.

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Погода 11 февраля

По прогнозу Игоря Кибальчича, во вторник на большей части территории Украины ожидается без осадков. Лишь в Крыму возможен небольшой снег или мокрый снег. На дорогах местами образуется гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от -5 до -10°С, а в прибрежных районах и Закарпатье – от 0 до -5°С. Днем температура будет составлять от -3 до +2 °С.

Погода 12 февраля

В среду синоптическая ситуация будет оставаться стабильной – будет преобладать сухая и спокойная погода. Кое-где на дорогах возможна гололедица. Ветер ослабнет до 3–8 м/с. В ночное время температура снизится до -4...-9°С, а в Закарпатье и побережье морей составит -4...+1°С. Днем термометры покажут от -2 до +3 °С.

Антициклон принесет сухую погоду в Украине

В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Украине будет определять антициклон, что будет способствовать образованию сухой воздушной массы с повышенным атмосферным давлением. Ожидается больше солнечных прояснений. В ночные часы в большинстве регионов температура будет снижаться до -3…-9 °С, а днем воздух будет прогреваться от -3 °С до +2 °С.

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