Снимите это немедленно: основные ошибки зимнего гардероба, создающие нелепый вид

Как нельзя одеваться зимой, рассказала стилист Анна Леканова

Стилистка Анна Леканова рассказала об основных ошибках, которые можно допустить при создании зимнего образа. Некоторые вещи делают аутфит бессмысленным.

На своей странице в Instagram она отметила нюансы, которые могут испортить весь образ. Из-за этого вы можете выглядеть негармонично.

Тонкий свитер поверх джинсов

Тонкий свитер, натянутый поверх джинсов, визуально удлиняет туловище и укорачивает ноги. Так создается совершенно неряшливый образ, поскольку через тонкую ткань свитера будет просвечиваться текстура и цвет джинсов.

Стилист Анна Леканова назвала основные ошибки при создании зимнего гардероба - антитренды 2023

Слишком узкая верхняя одежда

Узкая верхняя одежда выглядит несовременно, поскольку тогда под низ трудно одеть что-то объемное (оверсайзное) и создать актуальный многослойный образ.

Стилист Анна Леканова назвала основные ошибки при создании зимнего гардероба - антитренды 2023

Тонкие приталенные кардиганы

Пока тонкие приталенные кардиганы вышли из моды и стали неактуальными, особенно если кардиган асимметричный.

Стилист Анна Леканова назвала основные ошибки при создании зимнего гардероба - антитренды 2023

Слишком много меха

Обильные меховые украшения – неактуальны. Поэтому чрезмерное использование меха создает несовременный образ.

Стилист Анна Леканова назвала основные ошибки при создании зимнего гардероба - антитренды 2023

Короткий шарф

Короткий шарф создает незавершенный образ, который выглядит куце и неактуально. Трендовыми в этом сезоне остаются длинные шарфы.

Стилист Анна Леканова назвала основные ошибки при создании зимнего гардероба - антитренды 2023

Неправильное соотношение между пальто и юбкой

Для гармоничного и сбалансированного образа юбка должна выступать из-под пальто на 5-10 см (ширина ладони). Лучше выбрать пальто ниже колена, с которым будет гармонировать юбка.

Стилист Анна Леканова назвала основные ошибки при создании зимнего гардероба - антитренды 2023

Напомним, что в 2023 году некоторые вещи станут абсолютно неактуальными и выйдут из моды. Поэтому кое-кому придется выкинуть любимый топ или очки.

Стильный образ всегда можно создать из базовых вещей, которые всегда будут актуальны. Такую одежду можно легко совмещать между собой. Поэтому эксперты показали девять предметов одежды, которые должны находиться в гардеробе каждой модницы.

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