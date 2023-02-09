'События будут ускоряться': астролог дала прогноз, что ждет Украину 24 февраля

Президент России Владимир Путин, развязавший войну против Украины, не отказался от своих планов. Оккупанты могут устроить новое наступление 24 февраля, которое вынудит многих украинцев покинуть свои дома.

Об этом заявила астролог Яна Тимощук, которая сделала расклад на картах таро. По ее словам, чувствуется энергия наступления.

"В течение трех месяцев они будут мобилизировать еще людей. События будут ускоряться, к сожалению, мы будем иметь много потерь. Идет энергия Огня – это сильное завоевание. Люди перемещаются и уезжают, города опустошаются", – сказала она.

Тимощук подчеркнула, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.