Сочельник 6 января: какие 12 блюд обязательно должны быть на столе
В скором времени украинцы будут отмечать Рождество Христово – праздник, который принято отмечать с семьей и близкими людьми. Рождеству предшествует Сочельник, к которому нужно приготовить 12 постных блюд.
Главными блюдами празднования должны стать кутья и компот, а также вареники с грибами и песни голубцы.
Повар Евгений Клопотенко поделился рецептами традиционных украинских блюд, которые нужно приготовить на Сочельник.
Кутья
Какие продукты нужны:
- Пшеница – 250-300 г
- Вода – 4 стакана
- Подсолнечное масло – 2 ст. л.
- Мед – 2-3 ст. л.
- Мак – 2 ст. л.
- Грецкие орехи – 50 г.
- Курага – 100 г.
- Изюм – 50 г.
- Лимон (цедра и сок) – 1 шт.
- Корень имбиря – 1 см.
Как приготовить:
- Пшеницу вымойте и залейте водой, варите на небольшом огне 30-40 минут.
- В тёплую кашу добавьте масло.
- Помойте курагу, затем измельчите ее. Также помойте изюм. Добавьте в кашу.
- Всыпьте мак и мелко натертый имбирь.
- Всыпьте в кашу горсть крупно измельченных грецких орехов и перемешайте кутью.
- Хорошо помойте лимон, обсушите. Натрите его цедру на мелкой терке и добавьте в угол, затем всыпьте туда мед и 2 столовые ложки лимонного сока.
- Хорошо все перемешайте.
- Оставьте кутью на 2 часа, чтобы блюдо настояло.
Компот со специями
Ингредиенты:
- Сухофрукты – 350 г
- Вода – 3 литра
- Мед – 7-8 ст. л.
- Гвоздика – 3 шт.
- Мак – 1 ст. л.
Процесс приготовления:
- Сухофрукты хорошо промойте, уложите в кастрюлю и залейте водой.
- Варите на небольшом огне в течение 30 минут под крышкой.
- Когда сварится, добавьте гвоздику и мак, перемешайте и поставьте остыть под крышкой.
Когда компот остынет, добавьте мед, перемешайте.
Тушеная капуста с грибами
Ингредиенты
- Половина белокочанной капусты
- Квашеная капуста – 250 г
- Луковица
- Грибы (свежие или замороженные) – 100 г
- Сухие белые грибы – 50 г
- Шампиньоны – 300 г
- Тмин – 1 ч. л.
- Вода – 250 мл
- Масло растительное – 4 ст. л.
- Соль и перец
Как приготовить:
- Вскипятите 250 мл воды и залейте белые сушеные грибы, накройте крышкой и оставьте на 20 минут.
- Капусту нашинкуйте и выложите в разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Добавьте тмин.
- Капусту перемешивайте и не накрывайте крышкой.
- Почистите и мелко порежьте лук и шампиньоны. Размороженные грибы нарежьте на произвольные кусочки.
- Поставьте греться в сковороду и влейте туда масло, высыпьте грибы.
- Жидкость, в которой были замочены сухие грибы, еще понадобится, поэтому не выливайте ее.
- Готовьте грибы, помешивая, пока жидкость не улетучится – примерно 15 минут.
- Возьмите кастрюлю, пересыпьте жареную капусту и грибы, добавьте квашеную капусту, посолите и поперчите, перемешайте и залейте водой, в которой проваривались сухие грибы.
- Тушите все 30 минут.
Салат со свеклой и хреном
Подготовьте 2 маленькие свеклу, яблоко, 1 ч. л. белого хрена, пол столовой ложки лимонного сока, 2 веточки петрушки и 2 ст. л. подсолнечного масла. Можно добавить семена тыквы.
Как приготовить:
- Помойте и запеките в духовке свеклу, завернутую в фольгу. После запекания чистите и нарежьте тонкими слайсами.
- Вымойте яблоко и уберите с него серединку с косточками. Нарежьте слайсами.
- На тарелку выложите поочередно слайсы свеклы и яблоки, каждый слой смазывайте хреном.
- Немного подсолите блюдо, посыпьте измельченными листьями петрушки и семенами тыквы, полейте лимонным соком и сбрызните маслом.
Постный борщ с вяленой грушей
Для приготовления подготовьте следующие продукты:
- Вода – 2 л.
- Свекла – 1
- Луковица – 1
- Морковь – 1
- Картошка – 2
- Белокочанная капуста – 150 г
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Вяленые груши – 2
- Сахар – столовая ложка
- Лавровые листья – 2 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Соль и перец
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов и запеките свеклу в фольге. Когда он застынет, почистите и натрите на крупной терке.
- Натрите морковь, лук мелко покрошите.
- Разогрейте сковороду, влейте масло и выложите на него морковь и лук. Жарьте 3 минуты.
- Затем добавьте натертую свеклу и жарьте еще 2 минуты. Всыпьте сахар и томатную пасту, перемешайте и тушите на среднем огне 2 мин.
- Затем промойте и почистите две картофелины, нарежьте кубиками.
- Влейте в кастрюлю воду и всыпьте картофель, добавьте лавровые листья и соль, доведите до кипения и варите в течение 5 минут.
- Пошинкуйте капусту, всыпьте в кастрюлю, где варился картофель и прокипятите 15 минут.
- Затем добавьте в кастрюлю зажарку.
- Нарежьте тонко вяленые груши, выложите в кастрюлю, добавьте соль и перец по вкусу и варите еще 7 минут.
- В конце добавьте мелко порезанный чеснок.
Вареники с фасолью
Вам понадобятся:
Для начинки – банка вареной фасоли в томатном соке, репчатый лук, 2 ст. л. растительного масла, соль и перец.
Для теста – 360 г муки, яйцо, 180 мл воды, щепотка соли.
Как готовить:
- В большую миску высыпьте муку и вбейте яйцо, влейте воду и добавьте соль. Замешайте тесто, чтобы оно было эластично. Оставьте на 10-15 минут.
- Фасоль откройте и процедите, выложите в миску.
- Очистите, промойте и нарежьте мелкими кубиками лук, обжарьте его до золотистого цвета, добавьте соль и перец.
- Переложите лук в миску к фасоли и перебейте начинку блендером, однако не долго, чтобы фасоль измельчилась на кусочки, а не стала кашей.
- Присыпьте доску или рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. Стаканом сформуйте из теста круги.
- В каждое кольцо теста выкладывайте по чайной ложке начинки, защипните края и сформуйте вареники.
- В большой кастрюле вскипятите воду и посолите. Когда вода закипит, выкладывайте поочередно вареники и варите 5 минут.
- Готовые вареники извлекайте с помощью шумовки и выкладывайте в миску, смазывайте маслом, чтобы не слипались.
Голубцы с рисом и грибами
Вам понадобится:
- Капуста
- 100 г белых грибов
- 50 г сушеных белых грибов
- 200 г риса
- 150 г растительного масла
- 2 луковицы
- 3 зубчика чеснока
- соль и перец
Для соуса возьмите 500 мл отвара из сухих грибов, 200 г сметаны, 1 ч. л. муки, соль.
Как готовить:
- В сотейник всыпьте 200 г круглозернистого риса и промойте, залейте 400 мл воды, добавьте соль и варите 5 минут, не накрывая крышкой. Затем снимите с огня, накройте крышкой и оставьте на 20 минут.
- Подготовьте капустные листья для голубцов: из капусты вырежьте кочерыжку, а затем положите в кипяток – чтобы листья капусты стали прозрачными.
- Начинку готовим следующим образом: помойте белые сушеные грибы, переложите в сотейник, залейте 600 мл кипятка и поставьте на огонь. Варить на среднем огне 10 минут. Затем откиньте грибы на дуршлаг, но отвар не выливайте. Нарежьте мелко лук, измельчите 3 зубчика чеснока и нарежьте произвольными кусками 100 г белых сырых или замороженных грибов.
- Разогрейте сковороду, влейте растительное масло, добавьте лук, чеснок, белые грибы и отварные сухие грибы. Готовьте овощную поджарку в течение 5-7 минут, периодически помешивая.
- Возьмите глубокую миску, всыпьте отварной рис, добавьте к нему овощную зажарку, посолите, поперчите и перемешайте. Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Форму для запекания смажьте растительным маслом.
- Возьмите капустный лист и заверните в него начинку. Затем складывайте в форму для запекания.
Соус для голубцов: в миске смешайте отвар из белых сушеных грибов, сметану и чайную ложку муки. Посолите, поперчите, перемешайте и залейте голубцами соусом.
Поставьте голубцы в духовку запекаться при температуре 180 градусов на 60 минут.
Фасоль с овощами
Вам понадобится:
- 200 г белой фасоли
- 3 ст. л. подсолнечного масла
- средняя морковь
- репчатый лук
- соль и перец
Как приготовить:
- Фасоль залейте холодной водой минимум на 4 часа. Лучше – оставьте на всю ночь. После замачивания слейте воду, промойте фасоль, всыпьте ее в кастрюлю, залейте водой, немного посолите и варите до готовности. Фасоль должна быть мягкой.
- Приготовьте зажарку из лука и моркови.
- Когда фасоль сварится, слейте отвар. Фасоль добавьте на сковороду к луку и моркови. Посолите и поперчите, жарьте минутку, помешивая.
Запеченный карп
Вам нужны следующие продукты:
- Карп (1-1,2 кг)
- Лимон
- Соль и перец
- Масло
Для соуса подготовьте: 3 луковицы, 70 г изюма, 1 ст. л. сахара, соль, корицу – 0,5 ч.л., несколько гвоздик, растительное масло, молотый имбирь – 0,5 ч.л. , столько же паприки и 250 мл белого сухого вина.
Как приготовить:
- Карпа очистите от чешуи, внутренностей и обязательно уберите жабры. Ножом сделайте поперечные надрезы с каждой стороны. Переложите карпа в тарелку по размеру и полейте соком одного лимона. Оставьте мариноваться на 30 минут.
- Для соуса: лук нарежьте ломтиками и обжарьте до мягкости, влейте вино, всыпьте изюм, сахар, соль, корицу, гвоздику, молотый имбирь и паприку. Тушите все ингредиенты 5 минут на среднем огне.
- Обжарьте карпа до золотистой корочки, переложите в форму для запекания и залейте соусом.
- Поставьте рыбу запекаться на час при температуре 180 градусов.
Затертая капуста
Какие продукты нужны:
- Квашеная капуста – 500 г.
- Пшено – 100 г
- Лук – 2 шт.
- Соль и перец
Процесс приготовления:
- В миску всыпьте пшено, промойте и залейте крутым кипятком, оставьте запариваться на 20 минут.
- Переложите запаренное пшено в макитру и растолчите. Можно использовать блендер.
- В другую миску выложите 500 г квашеной капусты, залейте водой и немного промойте. Воду слейте.
- Переложите капусту в кастрюлю и залейте водой, чтобы немного покрывала ее. Варите на небольшом огне 10 минут после закипания.
- Лук нарежьте мелкими кубиками, добавьте к капусте и проварите все еще 10 минут.
- Далее примерно половину жидкости слейте в отдельный сосуд, а к капусте с луком добавьте перетертое пшено. Посолите и поперчите, перемешайте. Варите еще минут 15 до готовности пшена, при необходимости доливая понемногу жидкости, оставшейся после отваривания капусты.
- Консистенция блюда должно напоминать жидкое картофельное пюре. Подавать на стол можно с пожаренным луком.
Булгур с вишнями и томатами
Продукты:
- Булгур – 200 г
- Сушеная вишня – 50 г
- Один томат
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Мята – 4 веточки
- Соль и перец
Как готовить:
- В кастрюлю выложите булгур и влейте 400 мл воды. Добавьте соли и варите около 20 минут после закипания на небольшом огне.
- Готовый булгур откиньте на дуршлаг и выложите в миску. Добавьте по вкусу соли и перца, влейте 1 ст. л. оливкового масла и перемешайте.
- Вымойте томат и нарежьте мелкими кубиками. Промойте 50 г сушеной вишни и добавьте в миску к булгуру вместе с помидорами.
- Отделите от стеблей листики из 4-х веточек мяты, мелко изрубите и добавьте к блюду. Хорошо перемешайте – готово.
На десерт Клопотенко советует приготовить лапшу с маком
Ингредиенты:
- Лапша – 500 г
- 3 ст. л. мака
- 4 ст. л. меда
- 100 г грецких орехов
- 50 г изюма
- 50 г сливочного масла
- Апельсин (цедра)
- 2 ст. л. подсолнечного масла
Как приготовить:
- Сварите лапшу и откиньте на дуршлаг.
- Перед тем приготовьте начинку: сварите мак, слейте воду и перебейте на блендере.
- Высыпьте в небольшую миску изюм и залейте кипятком. Измельчите орехи. В небольшой кастрюле растопите 4 ст. л. меда, добавьте перебитый мак, размоченные изюм и орехи.
- Натрите цедру апельсина на терке и перемешайте. Проварите несколько минут.
- Добавьте начинку в отварную лапшу и перемешайте, чтобы она равномерно распределилась.
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