Сода и порошок: как избавиться от резкого запаха пота на вещах
Пот оставляет после себя неприятный запах и желтые следы, особенно на белых и светлых вещах. Как эффективно избавиться от следов пота разбирался UaPortal.
Стирка
Замочите предмет в воде средней температуры. Добавьте мыло или порошок и оставьте на три часа. Отправьте в стиральную машину. Кроме того, перед стиркой можно добавить в барабан уксус или соду.
Кислородные отбеливатели
Хорошо выводят пятна от пота кислородные отбеливатели для белой или цветной одежды. Используйте их согласно инструкции.
Сода
Нанесите на загрязненные участки соду и оставьте на 30 минут. Смойте соду и отправьте в стиральную машину.
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Спирт
Разведите спирт с водой в пропорции 1:1. Нанесите на ткань и высушите на солнце.
Хозяйственное мыло
Намыльте загрязненные участки и оставьте на 30 минут, после чего постирайте. Часто использовать этот способ на ярких тканях нельзя.
Соль
Растворите 2 столовых ложки соли в 250 мл воды и нанесите раствор на пятно. Оставьте на 2 часа и постирайте.
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