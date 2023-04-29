Сода и порошок: как избавиться от резкого запаха пота на вещах

Пот оставляет после себя неприятный запах и желтые следы, особенно на белых и светлых вещах. Как эффективно избавиться от следов пота разбирался UaPortal.

Стирка

Замочите предмет в воде средней температуры. Добавьте мыло или порошок и оставьте на три часа. Отправьте в стиральную машину. Кроме того, перед стиркой можно добавить в барабан уксус или соду.

Кислородные отбеливатели

Хорошо выводят пятна от пота кислородные отбеливатели для белой или цветной одежды. Используйте их согласно инструкции.

Сода

Нанесите на загрязненные участки соду и оставьте на 30 минут. Смойте соду и отправьте в стиральную машину.

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Спирт

Разведите спирт с водой в пропорции 1:1. Нанесите на ткань и высушите на солнце.

Хозяйственное мыло

Намыльте загрязненные участки и оставьте на 30 минут, после чего постирайте. Часто использовать этот способ на ярких тканях нельзя.

Соль

Растворите 2 столовых ложки соли в 250 мл воды и нанесите раствор на пятно. Оставьте на 2 часа и постирайте.

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