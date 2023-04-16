Пригодятся на огороде: почему не стоит выбрасывать кожуру от бананов

Если вы любите возиться на огороде или в саду и удобряете растения преимущественно или полностью органическими удобрениями, вам стоит запастись шкурками от бананов. Они содержат калий, магний и железо, что будет способствовать росту растений.

Кожи от этих фруктов используют как удобрение для комнатных цветов, для рассады или садовых растений. Удобрять ими можно перец, помидоры, огурцы, тыквы, баклажаны или картофель.

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А еще опытные огородники советуют подкапывать кожуры от бананов до кустов роз, бегоний и цитрусовых.

Кожи можно закапывать под растения целыми или порезанными. А сверху насыпать почву.

Также можно укладывать кожуры в ямы, где будут высаживаться садовые цветы, деревья или кусты. Говорят, что так вы обеспечите растениям обильное цветение.

Домашние вазоны можно подкармливать высушенными и перетертыми шкурками от бананов – тогда они не покроются плесенью под корнями растений.

Напомним, UAportal сообщал, как с помощью скорлуп от яиц удобрить растения на огороде.

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