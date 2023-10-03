Согреет и вылечит от простуды: рецепт домашней хреновухи с медом и лимоном

Хреновуха по рецепту от Shuba прекрасно подходит, когда нужно согреться или подлечиться. Ее обычно готовят на водке, спирте или самогоне.

Ингредиенты:

Хрен – 20 г

Мед – 15 г

Лимон, сок – 40 мл

Водка – 500 мл

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Способ приготовления:

Корень хрена хорошо почистите и натрите на терке. Переложите в стеклянную литровую банку.

В отдельной миске смешайте мед и сок лимона и отправьте в хранилище в банку.

Залейте все водкой, перемешайте и закройте герметично, после чего встряхните.

Оставьте в темном месте при комнатной температуре на 5 дней, ежедневно встряхивая банку.

Через 5 дней процедите через марлю, сложенную в 4 слоя, после – через толстый слой ваты.

Хреновуху перелейте в бутылку, закройте и держите в темное прохладное место.

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