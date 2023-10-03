Зігріє та вилікує від застуди: рецепт домашньої хріновухи з медом та лимоном
Хріновуха за рецептом від Shuba чудово смакує, коли треба зігрітися чи підлікуватись. Її зазвичай готують на горілці, спирту чи самогоні.
Інгредієнти:
Хрін – 20 г
Мед – 15 г
Лимон, сік – 40 мл
Горілка – 500 мл
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Спосіб приготування:
Корінь хрону добре почистьте та натріть на тертці. Перекладіть у скляну літрову банку.
В окремій мисці змішайте мед і сік лимона та відправте до хрону в банку.
Залийте все горілкою, перемішайте та герметично закрийте, після чого струсіть.
Залиште в темному місці при кімнатній температурі на 5 днів, щодня струшуючи банку.
Через 5 днів процідіть через марлю, складену в 4 шари, після – через товстий шар вати.
Хріновуху перелийте в пляшку, закрийте і тримайте в темне прохолодне місце.
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