Зігріє та вилікує від застуди: рецепт домашньої хріновухи з медом та лимоном

Хріновуха за рецептом від Shuba чудово смакує, коли треба зігрітися чи підлікуватись. Її зазвичай готують на горілці, спирту чи самогоні.

Інгредієнти:

Хрін – 20 г

Мед – 15 г

Лимон, сік – 40 мл

Горілка – 500 мл

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Спосіб приготування:

Корінь хрону добре почистьте та натріть на тертці. Перекладіть у скляну літрову банку.

В окремій мисці змішайте мед і сік лимона та відправте до хрону в банку.

Залийте все горілкою, перемішайте та герметично закрийте, після чого струсіть.

Залиште в темному місці при кімнатній температурі на 5 днів, щодня струшуючи банку.

Через 5 днів процідіть через марлю, складену в 4 шари, після – через товстий шар вати.

Хріновуху перелийте в пляшку, закрийте і тримайте в темне прохолодне місце.

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