Согреет и вылечит от простуды: рецепт домашней хреновухи с медом и лимоном
Хреновуха по рецепту от Shuba прекрасно подходит, когда нужно согреться или подлечиться. Ее обычно готовят на водке, спирте или самогоне.
Ингредиенты:
Хрен – 20 г
Мед – 15 г
Лимон, сок – 40 мл
Водка – 500 мл
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Способ приготовления:
Корень хрена хорошо почистите и натрите на терке. Переложите в стеклянную литровую банку.
В отдельной миске смешайте мед и сок лимона и отправьте в хранилище в банку.
Залейте все водкой, перемешайте и закройте герметично, после чего встряхните.
Оставьте в темном месте при комнатной температуре на 5 дней, ежедневно встряхивая банку.
Через 5 дней процедите через марлю, сложенную в 4 слоя, после – через толстый слой ваты.
Хреновуху перелейте в бутылку, закройте и держите в темное прохладное место.
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