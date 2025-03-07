Солнечно и до 18 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 8 марта

Весеннее потепление продолжает охватывать Украину, принося солнечную и малооблачную погоду, которая сохранится и 8 марта. Этот день станет уникальным в синоптическом плане – во всех регионах страны ожидаются одинаковые погодные условия. Будет тепло, солнечно, без осадков и сильного ветра, что позволит насладиться праздничным выходным.

Температура воздуха несколько снизится по сравнению с предыдущим днем. Об этом пишет nv.ua.

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Самой прохладной ночью будет на востоке, где столбики термометров опустятся до нуля, тогда как в центральных областях дневная температура достигнет +18 градусов. В западных, северных, центральных, южных и восточных регионах сохранится облачная погода, без осадков. Ночью температура будет колебаться в пределах +1...+3 градуса, днем подниматься до +14...+16 градусов. Подобные погодные условия прогнозируются и в Крыму.

Тёплая и комфортная погода 8 марта создаст идеальные условия для праздничных прогулок и отдыха на природе.

Напомним, ранее мы рассказывали, действительно ли весна побьет температурные рекорды.

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