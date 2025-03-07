Сонячно та до 18 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 8 березня

Весняне потепління продовжує охоплювати Україну, приносячи сонячну та малохмарну погоду, яка збережеться й 8 березня. Цей день стане унікальним у синоптичному плані — в усіх регіонах країни очікуються однакові погодні умови. Буде тепло, сонячно, без опадів та сильного вітру, що дозволить повною мірою насолодитися святковим вихідним.

Температура повітря дещо знизиться у порівнянні з попереднім днем. Про це пише nv.ua.

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Найпрохолоднішою ніч буде на сході, де стовпчики термометрів опустяться до нуля, тоді як у центральних областях денна температура досягне +18 градусів. У західних, північних, центральних, південних та східних регіонах збережеться малохмарна погода, без опадів. Вночі температура коливатиметься в межах +1...+3 градуси, вдень підніматиметься до +14...+16 градусів. Аналогічні погодні умови прогнозуються і в Криму.

Тепла та комфортна погода 8 березня створить ідеальні умови для святкових прогулянок і відпочинку на природі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи справді весна поб'є температурні рекорди.

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