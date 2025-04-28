Солнечно и до 19 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 29 апреля.

Во вторник, 29 апреля, большинство регионов Украины порадует теплую и солнечную погоду. Лишь местами возможны кратковременные дожди и усиление ветра.

Завтра Украина будет находиться под влиянием большой зоны повышенного атмосферного давления, охватывающего значительную часть Европы. Поэтому будет преобладать сухая и ясная погода. Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко.

Лишь к вечеру атмосферный фронт с северо-востока может принести небольшие осадки на Черниговщину и Сумщину.

Температура ночью будет колебаться от +2 до +8 ° C, на Левобережье еще возможны заморозки. Днем столбики термометров поднимутся до +15…+19 °C.

Ветер ожидается западного и северо-западного направления, кое-где порывистый, особенно в северных, западных и центральных областях.

Читайте также: Летняя жара до 26 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 24 апреля.

В столице 29 апреля сухо без осадков. Ночью температура составит +4…+6°C, а днем воздух прогреется до +18°C.

"Заморозки на этой неделе будут постепенно отступать, днем будет теплее. Однако к недавним +27 °C пока не вернемся", — добавила Наталья Диденко.

Ранее мы говорили, что синоптики предупредили, когда в Украине резко изменится погода.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!