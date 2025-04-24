Солнце сдает позиции: синоптик предупредила, когда ждать дождей и снижения температуры

Теплая весенняя погода еще немного побалует украинцев. Однако уже в конце недели следует готовиться к похолоданию и осадкам.

Об этом сообщила известная синоптика Наталья Диденко на своей Facebook-странице. Как отмечает специалист, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться нестабильная погодная ситуация.

"В воскресенье, 27 апреля, на поминальные дни по всей территории Украины будет преобладать сухая и солнечная погода. В то же время температура снизится - днем столбики термометров будут колебаться в пределах +11...+17°C", – спрогнозировала Диденко.

В столице тепло удержится как минимум до субботы. По словам синоптика, в пятницу и ночь на субботу в Киеве ожидаются дожди.

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"В воскресенье, 27 апреля, осадки прекратятся, появится солнце, однако температура существенно снизится", – предупредила эксперт.

Согласно информации Укргидрометцентра, в конце этой недели в Украине ожидаются существенные погодные изменения.

Метеорологи предупреждают: 26 апреля вероятна перестройка атмосферных процессов, что повлечет за собой заметное, хотя и не резкое снижение температуры. В дневные часы в большинстве центральных и северных регионах прогнозируется от +13 до +19 градусов.

Первыми похолодание ощутят западные и северные области, поскольку именно оттуда будет продвигаться холодная воздушная масса вместе с атмосферным фронтом.

Ранее мы говорили, что синоптики предупредили, когда в Украине резко изменится погода.

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