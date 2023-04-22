Сорняк, который нельзя выбрасывать: почему стоит использовать мокрец в салате

Мокрец (звездочник или мокрица) является настоящей проблемой для огородников и садоводов. Он намертво вплетается в листья растений, под которыми вырос и его "выкорчевывание" часто сопровождается срывом "нужных" растений.

Однако диетологи советуют не спешить избавляться от этого огородного вредителя. Его, как оказалось, можно широко использовать в питании.

Так, диетология Оксана Скиталинская говорит, что мокрец полезен для тех, кто испытывает проблемы с пищеварением, или страдает от перепадов артериального давления. Она советует употреблять его тем, кто нуждается в повышении гемоглобина, укреплении иммунитета и т.д.

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Оказывается, что мокрец по полезным свойствам приравнивают к женьшеню. Витамина С в этом больше чем в лимоне, а еще в 20 граммах мокреца содержится суточная норма каротина (витамина А). Также в его составе калий, йод, магний, железо, медь, кобальт и т.д.

Мокрец можно есть сырым в салатах, добавлять его в чай, сушат и пьют настойки.

Рецепт салата с мокрицей

Продукты:

Свежие огурцы – 2 шт.

Редис – 6 шт.

Лук зеленый – 10 перьев

Петрушка – листья из 10 стеблей

Мокрица – 200 граммов

Масло растительное – 2 ст.л.

Перец, соль и лимонный сок – по вкусу

Как готовить:

Овощи и зелень следует вымыть и обсушить.

Редис надо нарезать кружочками и вбросить в глубокий сосуд, затем туда мелко покрошить зелень, а огурцы нарежьте произвольными кусочками. Заправьте салат растительным маслом, по желанию поперчите, посолите и сбрызните лимонным соком.

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